Через обмеження центральний автовокзал Києва втратив 40% рейсів

На Центральному автовокзалі рейдова група перевіряє наявність сертифікатів вакцинації або негативних тестів на Covid-19 у водіїв і пасажирів

Частина перевізників збирає пасажирів за територією вокзалу на нелегальній стоянці

Центральний автовокзал Києва втратив 40% рейсів у перший день дії нових правил перевезення пасажирів. Перевізники відмовилися виходити на маршрути. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням представника компанії-оператора Центрального автовокзалу Максима Скляренка.

За його словами, перевізники ще напередодні ввечері попередили, що не виставлять автобуси на рейси. Тепер вони збирають пасажирів неподалік, за територією вокзалу, на нелегальній стоянці.

Водночас на офіційному автовокзалі залишилися переважно міжнародні перевізники.

На Центральному автовокзалі працює рейдова група Нацполіції і Держпродспоживслужби. Вони перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або негативних тестів на Covid-19 у водіїв і пасажирів. Порушень поки не виявлено.

Представник Держпродспоживслужби Віктор Сергієнко пояснив РБК-Україна, що рейдові групи сьогодні вийшли на офіційні об'єкти перевезень.

«Нелегалів» буде перевіряти поліція на дорогах між областями. За його словами, висаджувати з автобусів пасажирів не будуть, але на водія складуть протокол.

Так, за перевезення пасажирів без тестів або сертифікатів їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.