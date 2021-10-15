Ляшко назвав єдиний варіант, як невакцинованим українцям поїхати до іншого міста

З 21 жовтня в Україні змінюються умови для поїздки міжобласними маршрутами

З 21 жовтня міжобласні перевезення будуть доступні для тих, у кого є міжнародний або внутрішній covid-сертифікат

З 21 жовтня для невакцинованих від Covid-19 українців залишиться єдиний варіант, який дозволить їм скористатися автобусом, поїздом або літаком для міжобласних поїздок. Їм треба буде здати негативний тест. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі tsn.ua.

За його словами, з 21 жовтня міжобласні перевезення будуть доступні для тих, у кого є міжнародний або внутрішній covid-сертифікат. Для невакцинованих залишається єдиний варіант.

«Зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин», – зазначив Ляшко.

Раніше «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати.

Також стало відомо, що Національна поліція вже встановила на планшети полісменів необхідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-коди з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

З 23 вересня запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. А з 23 вересня по всій Україні запровадили «жовту» зону. У «червоній» зоні з 15 жовтня перебуватиме Херсонська область. Відомо, що СБУ та поліція готують нові рейди по кафе і кінотеатрах найближчим часом.

А з 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.