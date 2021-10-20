Нові правила перевезень запрацюють 21 жовтня: який транспорт не перевірятимуть

Пасажирів і водіїв громадського транспорту у містах наразі не планують перевіряти

В Україні з 21 жовтня почнуть діяти нові правила перевезень, але не для всього транспорту. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області під ці правила не підпадають.

Таку заяву зробив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Отже, нові правила почнуть діяти завтра.

«З 21 жовтня працюють нові правила. Всі міжобласні перевезення дозволені при наявності covid-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Ми говоримо і про залізничний, і авіаційний, і автобусний транспорт», – зазначив Шмигаль.

Він назвав виключення:

громадський транспорт у містах,

перевезення всередині однієї області.

Як відомо, Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня.

Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з «Діі» або просканувавши паперовий його варіант.

З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Що важливо, вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

До слова, ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низького рівня вакцинації.

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