Обмеження в дії. На київському вокзалі черги на потяги та експрес-тестування (фото, відео)
Через перевірку документів посадка пасажирів на потяги затягується
У зв’язку з початком дії нових правил перевезень пасажирів відсьогодні на Центральному залізничному вокзалі контролювати перевезення почала поліція. Про це повідомляє «РБК-Україна».
Через перевірку документів посадка пасажирів на потяги затягується. Надати документи про вакцинацію можна як в електронному, так і в паперовому вигляді.
Наприклад, на поїзд Інтерсіті вишикувалася невелика черга, проте всі пасажири встигли вчасно зайняти свої місця у вагонах до відправки поїзда.
Одному пасажиру все ж відмовили в поїздці. Він не скандалив – просто залишив чергу.
У приміщенні вокзалу організували пункт експрес-тестування на Covid-19. Вартість тесту становить 350 гривень.
Також цікаво, що на автостанції біля залізничного вокзалу, де перевезення в основному здійснюють приватники, ніякі перевірки поки не проводяться – люди вільно займають місця в маршрутках і автобусах.
Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.
Відсьогодні почали діяти нові правила пасажирських перевезень.
Щеплення від коронавірусу та експрес-тестування на Covid-19 з 21 жовтня можна буде зробити на найбільших залізничних вокзалах країни. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.