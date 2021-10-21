Обмеження в дії. На київському вокзалі черги на потяги та експрес-тестування (фото, відео)

Надати документи про вакцинацію можна як в електронному, так і в паперовому вигляді

Через перевірку документів посадка пасажирів на потяги затягується

У зв’язку з початком дії нових правил перевезень пасажирів відсьогодні на Центральному залізничному вокзалі контролювати перевезення почала поліція. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Через перевірку документів посадка пасажирів на потяги затягується. Надати документи про вакцинацію можна як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Наприклад, на поїзд Інтерсіті вишикувалася невелика черга, проте всі пасажири встигли вчасно зайняти свої місця у вагонах до відправки поїзда.

Одному пасажиру все ж відмовили в поїздці. Він не скандалив – просто залишив чергу.

У приміщенні вокзалу організували пункт експрес-тестування на Covid-19. Вартість тесту становить 350 гривень.

Також цікаво, що на автостанції біля залізничного вокзалу, де перевезення в основному здійснюють приватники, ніякі перевірки поки не проводяться – люди вільно займають місця в маршрутках і автобусах.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.