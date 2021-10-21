Українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах (фото)

Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн

«Укрзалізниця» розгорнула на залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування

Щеплення від коронавірусу та експрес-тестування на Covid-19 з 21 жовтня можна буде зробити на найбільших залізничних вокзалах країни. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату, повідомляє пресслужба відомтсва.

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала «Медична лабораторія CSD», саме ця компанія запропонувала найвигіднішу вартість послуг.

Крім цього, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Також відсьогодні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».



