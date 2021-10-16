«Укрзалізниця» не пускатиме в потяги деяких українців: кого торкнуться нові обмеження з 21 жовтня

Кожен провідник перевірятиме квиток, паспорт та документ про вакцинацію або результати тесту на коронавірус

Українці з 21 жовтня не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу. Керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на брифінгу пояснив, як відбуватиметься посадка на потяги.

Перевірка у потягах

На даному етапі при посадці в поїзд кожен провідник перевіряє квиток та паспорт. Тепер же додасться перевірка документа, який підтверджує вакцинацію, або ж тесту на коронавірус.

«Розрізняються регіони посадки «жовта зона» або «червона». Для «жовтої зони» достатньо якщо це дводозна вакцина, якщо у пасажира є позначка про отримання однієї дози вакцини. Якщо це вже «червона зона», то потрібно мати повний курс», – пояснив посадовець.

В «Інтерсіті» зазвичай перевіряють документи трохи пізніше, коли всі пасажири вже у потязі. Втім, «Укрзалізниця» частково змінить механізм.

«Ми трохи видозмінимо цей процес. При посадці будуть перевірки», – повідомив представник УЗ.

Експрес-тести на коронавірус

Для зручності українців «Укрзалізниця» планує розгорнути експрес-лабораторії, де тестуватимуть на коронавірус. Компанія веде переговори, щодо тарифів.

«Ми розуміємо що в Україні недостатній рівень вакцинації, тому розгорнення таких експрес-лабораторій, принаймні, на найбільших вокзалах допоможе пасажирам безперешкодно подорожувати», – пояснив Перцовський

Українцям радять не здавати квитки, а вакцинуватись до поїздки. Проте, якщо українець не хоче робити щеплення – квитки можна здати.

Зазначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно.

На кого поширюються нові правила

Нові правила міжрегіональних перевезень зачеплять усіх, але не поширюватимуться на неповнолітніх.

Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. А саме:

автомобільного транспорту на автобусних маршрутах;

літаків;

потягів.

Норми не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

Джерело: Сегодня