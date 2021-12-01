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    Через снігопад і перекриття вулиць Київ стоїть у заторах. Де складно проїхати (карта)

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    Найбільші затори в центрі Києва - Через снігопад і перекриття вулиць Київ стоїть у заторах. Де складно проїхати (карта)
    Найбільші затори в центрі Києва
    фото з відкритих джерел

    Ускладнено рух транспорту як на правому, так і на лівому березі міста

    Вранці 1 грудня в Києві утворилися значні затори на дорогах. Про це свідчать дані Google Maps.

    Серйозно ускладнено рух транспорту на мостах через Дніпро: Північному, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому, Південному мостах. Тягучки спостерігаються в напрямку правого берега столиці.

    Затори на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, бульварі Шевченка, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вул. Олени Теліги та ін.

    На лівому березі міста ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Соборності, на Харківському шосе.

    Затори в Києві. Дані Google Maps

    Затори в Києві. Дані Google Maps

    Ускладнення рух в Києві пов’язано зі снігопадом, який був вночі, а також перекриттям низки вулиць у центрі міста.

    Снігопад у Києві

    У ніч на 1 грудня в Києві засніжило. За прогнозом синоптиків, вдень у столиці теж очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

    Ще до початку опадів, спецтехніка дорожників виїхала на вихідні позиції у місті й розпочала обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами.

    У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту у місто. Такий захід дозволить зменшити навантаження на дорожню мережу міста та ймовірність заторів.

    Перекриття вулиць у центрі Києва

    У середу, 1 грудня, в центрі Києва можливе обмеження руху транспорту через проведення масових заходів.

    Так, можливе обмеження руху на низці вулиць:

    • вулиці Хрещатик;
    • вулиці Михайлівській;
    • вулиці Шовковичній;
    • вулиці Лютеранській;
    • вулиці Круглоуніверситетській;
    • вулиці Архітектора Городецького;
    • вулиці Заньковецької;
    • вулиці Садовій;
    • вулиці Інститутській;
    • вулиці Липській.

    Карта перекриття вулиць Києва 1 грудня

    Карта перекриття вулиць Києва 1 грудня

    Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

    Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

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    Теги: Київ дороги переворот протести у Києві транспорт снігопад
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    Через снігопад і перекриття вулиць Київ стоїть у заторах. Де складно проїхати (карта)