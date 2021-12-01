Автозаки, військова техніка і сотні силовиків. Фото з центру Києва в день «перевороту»

Урядовий квартал під посиленою охороною поліції та Нацгвардії

У середу, 1 грудня, в день анонсованої акції протесту, з 6 години ранку правоохоронці почали перекривати вулиці в урядовому кварталі Києва.

Біля будівлі Верховної Ради України велика кількість бійців Нацгвардії та поліції.

Перед протестами правоохоронці отримали інструкції та розпочали патрулювання центру Києва.

Також під стінами Верховної Ради є військова спецтехніка, автозаки.

Бійці Нацгвардії перекрили вулицю Садову своєю технікою.

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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