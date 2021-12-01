Зима в Києві розпочалася зі снігом: на дороги вийшла спецтехніка

Спецтехніка дорожників розпочала обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами

У ніч на 1 грудня в Києві засніжило. За прогнозом синоптиків, вдень у столиці теж очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 1-3° тепла.

Синоптикиня Наталія Діденко також прогнозує сніг та ще й рвучкий вітер. Вона також попередила про ожеледиця та додала, що у Києві сніг йтиме вночі та вранці, а з обіду опади поступово припинятимуться.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, комунальники готові до погіршення погодних умов у столиці.

Завчасно, до початку опадів, спецтехніка дорожників виїхала на вихідні позиції у місті й розпочала обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. У міста є достатня кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

«Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Для оперативного реагування на дорожню ситуацію на базі «Київавтодору» працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту.

У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту у місто. Такий захід дозволить зменшити навантаження на дорожню мережу міста та ймовірність заторів.

«Просимо водіїв бути обачними на дорогах. А тим, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху. Під час снігопадів просимо водіїв за можливості віддати перевагу громадському транспорту, а також не лишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці», – закликав Микола Поворозник.

Він закликав підприємців утримувати балансові території в належному стані, а Департамент міського благоустрою контролювати виконання цього доручення.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Нагадаємо, раніше народний синоптик спрогнозував погоду до кінця року: перший сніг у листопаді та тепло у грудні.

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