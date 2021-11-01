«Червона» зона. Як киянам вирішити питання з постачання електроенергії та газу?

Відвідати офіс енергокомпанії кияни можуть за наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного результату ПЛР-тесту

На період перебування Києва в «червоній» зоні карантину обслуговування клієнтів в енергоофісах постачальника Yasno відбуватиметься виключно за попереднім записом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Записатися на візит можна за телефонами чи електронними адресами, що виділені для кожного енергооофісу та розміщені на сайті постачальника.

Правила відвідування енергоофісів під час карантину

Відвідати енергоофіс клієнти можуть за наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу. Результати тестів дійсні 72 години.

Під час відвідування енергоофісу постачальник закликає клієнтів дотримуватися правил безпеки:

вхід у приміщення лише у масках або респіраторах;

не більше одного відвідувача на 10 кв. м зали;

відстань між відвідувачами під час очікування зовні не менше 1,5 м.

Як можна дистанційно вирішити питання

Постачальник електроенергії та газу радить відвідувати енергоофіси лише у разі крайньої потреби. Більшість питань клієнти можуть вирішити дистанційно через:

Дистанційні сервіси Yasno дозволяють зручно та безпечно передати показання, сплатити рахунок та отримати консультацію за декілька хвилин, адже не потрібно нікуди йти та стояти у чергах.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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