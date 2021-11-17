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    Чи вийде Київ із «червоної» зони на початку грудня? МОЗ оцінив шанси столиці

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    З 1 листопада Київ перебуває в &laquo;червоній&raquo; зоні епіднебезпеки - Чи вийде Київ із «червоної» зони на початку грудня? МОЗ оцінив шанси столиці
    З 1 листопада Київ перебуває в «червоній» зоні епіднебезпеки
    фото з відкритих джерел

    Суттєвої стабілізації показників захворюваності на коронавірус у Києві поки що немає

    Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін не бачить підстав для перегляду рівня епіднебезпеки в Києві. Про це він сказав в інтерв’ю «Сьогодні», коментуючи чутки, що столиця вийде з «червоної» зони на початку грудня.

    Кузін нагадав, що порядок виходу області з «червоної» зони регулюється постановою Кабміну №1236.

    «Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через два тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці», – сказав головний санітарний лікар.

    За його словами, прогнозувати дату виведення Києва з «червоної» зони поки неможливо. «Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності також немає», – зазначив Кузін.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1609 осіб, від недуги померли 62 людини.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Мер Віталій Кличко прогнозував, що Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні місяць.

    Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ лікар карантин коронавірус
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    Чи вийде Київ із «червоної» зони на початку грудня? МОЗ оцінив шанси столиці