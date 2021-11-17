Чи вийде Київ із «червоної» зони на початку грудня? МОЗ оцінив шанси столиці

Суттєвої стабілізації показників захворюваності на коронавірус у Києві поки що немає

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін не бачить підстав для перегляду рівня епіднебезпеки в Києві. Про це він сказав в інтерв’ю «Сьогодні», коментуючи чутки, що столиця вийде з «червоної» зони на початку грудня.

Кузін нагадав, що порядок виходу області з «червоної» зони регулюється постановою Кабміну №1236.

«Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через два тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці», – сказав головний санітарний лікар.

За його словами, прогнозувати дату виведення Києва з «червоної» зони поки неможливо. «Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності також немає», – зазначив Кузін.

Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1609 осіб, від недуги померли 62 людини.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Мер Віталій Кличко прогнозував, що Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні місяць.

Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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