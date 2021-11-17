У Києві за добу понад 1,6 тис. нових хворих і 62 смерті від Covid-19

Близько пів тисячі хворих на коронавірус потрапляють до столичних лікарень щодня

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу вже померли 7 тис. осіб

За минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1609 осіб. Це на 128 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 15 листопада було зафіксовано 1481 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 282 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 241 тис. осіб (за добу 16 листопада – 980)

померли понад 7 тис. людей (за добу – 62)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 164 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1069 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 141 тис. осіб (за добу 16 листопада – 708)

померли 3,8 тис. осіб (за добу – 40).

16 листопада в Україні медики зафіксували понад 18 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць.

Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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