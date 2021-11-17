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    У Києві за добу понад 1,6 тис. нових хворих і 62 смерті від Covid-19

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    Близько пів тисячі хворих на коронавірус потрапляють до столичних лікарень щодня - У Києві за добу понад 1,6 тис. нових хворих і 62 смерті від Covid-19
    Близько пів тисячі хворих на коронавірус потрапляють до столичних лікарень щодня
    фото: glavcom.ua

    Від початку пандемії в Києві від коронавірусу вже померли 7 тис. осіб

    За минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1609 осіб. Це на 128 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 15 листопада було зафіксовано 1481 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 282 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 241 тис. осіб (за добу 16 листопада – 980)
    • померли понад 7 тис. людей (за добу – 62)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 164 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1069 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 141 тис. осіб (за добу 16 листопада – 708)
    • померли 3,8 тис. осіб (за добу – 40).

    16 листопада в Україні медики зафіксували понад 18 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць.

    Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві за добу понад 1,6 тис. нових хворих і 62 смерті від Covid-19