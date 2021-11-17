Пандемія триватиме довше. Керівник ВООЗ пояснив причини погіршення прогнозу

ВООЗ має мету: вакцинувати від Covid-19 не менше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року

У світі кількість випадків Covid-19 перевищила 254 мільйони

Пандемія коронавірусу триватиме довше через глобальну нерівність у доступі до вакцин, а також через непослідовне застосування заходів громадської охорони здоров'я. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус. Текст виступу поширила у Женеві пресслужба ВООЗ.

Він зазначив, що ситуація, що склалася, надає коронавірусній інфекції більше простору для мутації та поширення. Глава ВООЗ також додав, що великою проблемою поточної пандемії Covid-19 стала криза солідарності, яка посилила фундаментальні недоліки у глобальній архітектурі охорони здоров'я. Зокрема, Гебреїсус відзначив складне, фрагментарне управління та недостатнє фінансування.

Раніше Гебреїус заявив, що «пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити». За його словами, світ має усі необхідні інструменти для перемоги над пандемією, у тому числі у сфері громадської охорони здоров'я та медицини. «Однак світ не використовував ці інструменти добре», – зазначив Гебреїсус. Він нагадав про оголошену раніше ВООЗ мету: вакцинувати від Covid-19 не менше 40% населення кожної країни до кінця 2021 року.

Кількість зареєстрованих випадків зараження Covid-19 у світі на ранок середи зросла до понад 254 млн осіб, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Від початку поширення вірусу у світі після зараження Covid-19 померло понад 5,1 млн людей. До країн із найбільшими випадками зараження та смертності від Covid-19 входять США, Індія та Бразилія.

Також ВООЗ назвала епіцентр пандемії коронавірусу. За даними агентства, останнім часом на Європу припадає половина останніх випадків інфікування та смерті від Covid-19 у світі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що в Європі різко зросла смертність пацієнтів із коронавірусом на 10% за тиждень з 1 до 7 листопада.

За інформацією організації, більшість хворих європейців заражені «дельта»-штамом коронавірусу. Так, останнім часом цей варіант фіксувався у 99,6% випадків.

Додамо, що майже 800 українців вчора померли від Covid-19: МОЗ оприлюднив свіжу статистику.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також у міністерстві попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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