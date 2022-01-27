Чому прострочені ліки не можна викидати у смітник: пояснення експерта

У столиці пункт прийому непридатних медикаментів планують створити вже кілька років

На сміттєзвалищі ліки вступають в хімічні реакції та утворюють нові сполуки

Киянам не радять викидати прострочені ліки на смітник, а рекомендують здати їх на утилізацію. Відповідні поради опублікував депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий на своїй сторінці в Facebook

«Після закінчення терміну дії компоненти ліків не перестають діяти, але зменшують концентрацію або змінюють свою структуру. На сміттєзвалищі вони вступають в хімічні реакції та утворюють нові сполуки. Ці речовини потрапляють у ґрунт, воду і харчові продукти, а звідти – в організм людини», – розповів Яловий.

За його словами, коли мікродози ліків потрапляють в організм, то вони тренують збудників хвороб, бактерії набувають стійкості до певних речовин. Наступного разу, коли людина захворіє, ліки не подіють.

Відповідно до ст. 23 закону України «Про лікарські засоби», неякісні лікарські засоби та ті, термін придатності яких закінчився, підлягають утилізації та знищенню. Прострочені ліки мали б приймати аптеки та медичні заклади, але в українському законодавстві це не прописано.

Як зазначив Яловий, у столиці пункт прийому непридатних медикаментів планують створити вже кілька років, але на це досі не знайшли фінансування.

Нагадаємо, українці віком від 60 років за два дні купили ліків на понад 6,5 млн грн виплат за вакцинацію.

До слова, ізраїльський препарат проти коронавірусу Amor-18 продемонстрував ефективність у 100%.

Також у харківській аптеці пенсіонерка провела дивний ритуал перед купівлею ліків.