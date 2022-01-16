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    Події в Україні

    У харківській аптеці пенсіонерка провела дивний ритуал перед купівлею ліків (відео)

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    Препарат перевірку пройшов - У харківській аптеці пенсіонерка провела дивний ритуал перед купівлею ліків (відео)
    Препарат перевірку пройшов
    фото: скріншот з відео

    Бабуся поводила над коробкою підвішеною на ланцюжку гайкою

    У харківській аптеці літня жінка провела дивний ритуал, перші ніж купити ліки. Курйоз трапився у поліклініці №6, повідомляють у одній із місцевих груп у Facebook.

    Так, перед тим, як придбати препарат, бабуся поводила над коробкою підвішеною на ланцюжку гайкою.

    Поспостерігавши деякий час за коливанням цього «маятника», жінка сказала провізору: «Давайте».

    Раніше повідомлялося, що у Луцьку бабуся, яка мешкає на проспекті Відродження, щоранку виходить з дому через вікно. Для цього вона використовує драбину. Жінка не покидає дім у традиційний спосіб, через двері під’їзду, бо там стоїть кодовий замок. Старенька ж переконана, що цей пристрій – «від Сатани».

    Теги: Facebook жінка ліки час
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    У харківській аптеці пенсіонерка провела дивний ритуал перед купівлею ліків (відео)