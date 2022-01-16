У харківській аптеці пенсіонерка провела дивний ритуал перед купівлею ліків (відео)

Бабуся поводила над коробкою підвішеною на ланцюжку гайкою

У харківській аптеці літня жінка провела дивний ритуал, перші ніж купити ліки. Курйоз трапився у поліклініці №6, повідомляють у одній із місцевих груп у Facebook.

Так, перед тим, як придбати препарат, бабуся поводила над коробкою підвішеною на ланцюжку гайкою.

Поспостерігавши деякий час за коливанням цього «маятника», жінка сказала провізору: «Давайте».

Раніше повідомлялося, що у Луцьку бабуся, яка мешкає на проспекті Відродження, щоранку виходить з дому через вікно. Для цього вона використовує драбину. Жінка не покидає дім у традиційний спосіб, через двері під’їзду, бо там стоїть кодовий замок. Старенька ж переконана, що цей пристрій – «від Сатани».