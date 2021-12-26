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    Як за рік змінились ціни на ліки? Держстат оприлюднив дані

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    Українські ліки швидше дорожчають, ніж привезені з-за кордону - Як за рік змінились ціни на ліки? Держстат оприлюднив дані
    Українські ліки швидше дорожчають, ніж привезені з-за кордону
    фото з відкритих джерел

    Зросли в ціні і вітчизняні, й імпортні препарати

    Ціни на антибіотики у листопаді у порівнянні з цінами на них у відповідний місяць торік підвищилися. Суттєво подорожчали і вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати, зросли ціни й на імпортні ліки цієї категорії. Про це свідчать дані Держстатистики.

    У листопаді 2020 року ціна на вітчизняні антибіотики була 18,43 грн за 10 таблеток/капсул, а у листопаді цього року вони коштували вже 20,23 грн за 10 таблеток/капсул, тобто, зростання ціни – на 9,8%. Імпортні антибіотики у листопаді коштували 114,69 грн за 10 таблеток, тоді як у листопаді 2020 року – 112,34 грн за 10 таблеток (+2,1%).

    Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняного виробництва у листопаді коштували 12,45 грн за 10 таблеток, а в листопаді 2020 року – 10,68 грн за 10 таблеток (+16,6%). Імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати у листопаді коштували 19,10 грн за один пакетик, а в листопаді 2020 року – 18,29 грн за пакетик (+4,4%).

    При цьому за місяць (листопад проти жовтня цього року) ціни на вітчизняні антибіотики піднялися на 1,5%, на імпортні антибіотики зросли на 1,4%, на вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати ціни зросли на майже 3%, на імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати піднялися на 2%.

    Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    Нагадаємо, із Нового року використання антибіотиків у лікарнях буде обліковуватися.

    Також антибіотики продаватимуть виключно за рецептом

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    Теги: здоров'я ціни ліки
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    Як за рік змінились ціни на ліки? Держстат оприлюднив дані