«єПідтримка»: за два дні українці витратили на ліки понад 6,5 млн грн

З 24 січня уряд розширив ініціативу «єПідтримка» для громадян віком від 60 років, які тепер можуть купити ліки

Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат в рамках програми «єПідтримка»

Українці віком від 60 років за два дні купили ліків на понад 6,5 млн грн виплат за вакцинацію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну

«З 24 січня уряд розширив ініціативу для громадян віком від 60 років. Лише за два дні українці купили ліків за кошти програми «єПідтримка» на понад 6,5 млн грн», – розповів він

Шмигаль наголосив, що уряд і надалі підтримуватиме громадян і бізнес в умовах пандемії.

«Програма президента «єПідтримка» виявилася вкрай успішною та популярною. Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено», – зазначив він.

За словами прем'єр-міністра, уряд збирається розширити програму «єПідтримка»на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат на освітні послуги.

«З ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму і на комунальні послуги», – додав Шмигаль.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський анонсував 500 грн виплат за вакцинацію бустерною дозою, і зауважив, що Кабмін зараз активно працює на запровадженням цієї ініціативи.

На днях стало відомо, що уряд визначив нову категорію українців, які зможуть купити ліки за «ковідну» тисячу.

Нагадаємо, з 24 січня «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через інтернет.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.