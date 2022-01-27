Відомі українці прокоментували скандальні заяви Сніжани Єгорової

Деякі люди почали видаляти із соцмереж спільних з акторкою друзів

Скандальна заява телеведучої Сніжани Єгорової, яка відверто підтримала президента Росії Володимира Путіна, наробила чимало галасу не лише у мережі, а й шокувала публічних людей, які не втрималися від коментарів.

Першою озвалася українська дизайнерка Ольга Навроцька. Під постом Єгорової вона написала: «Сніжо, ти їб*нулась?». Пізніше у соцмережі Ольга пояснила свої висловлювання. «Я вчора нормально так поматюкалася в соцмережах. Під гарячу руку трапилася Єгорова… Зрозуміло, це мало що поміняє, зате від душі. Зараз взагалі час такий, що без матюка нікуди. Толерантність і таке інше в мене вичерпалися. Я не робитиму вигляду, що я вище цього і надсилати всім мудакам «промінчики добра». Мої промінчики добра я спрямовуватиму лише своїм адекватним друзям і патріотам моєї країни. Вас я люблю, і з вами мені не страшно», – написала Навроцька. Єгорова поспішила їй відповісти, перейшовши на особисті образи.

Також заявою Єгорової була шокована й українська акторка, заслужена артистка України Ірма Вітовська. Вона зізналася, що вони зі Сніжаною були близькими подругами, допоки у тої не з'явилися українофобні настрої. «У мене немає жодних емоцій, окрім жалості. Шкода, що Сніжана Грищенко, українка з Таврії, ось так абсолютно заперечує вибір України, її жертви і не лише ті, що зараз, а всі історичні жертви», – сказала Вітовська, пише «Сегодня».

Акторка додала, що 10 років тому Єгорова навпаки була щирою патріоткою, разом з ексчоловіком Антіном Мухарським записувала українські пісні. «Не знаю, чого її понесло і на якому етапі стався поворот, це, мабуть, щось психологічне чи вона, можливо, не може говорити інакше через свої зобов'язання перед кимось, чи хтось вплинув на неї», – висловила припущення Ірма.

«У цьому випадку – на мою думку – ми маємо справу з симпатією агресору (і ненавистю до українців, бо перше без другого не буває). Або з відсутністю мозку. Мені здається, що Сніжана є жертвою стокгольмського синдрому: її вабить маніяк-вбивця-ґвалтівник Путін. СБУ та психіатру є про що з нею поговорити», – сказав Кондратюк.

Ексдепутат Борислав Береза порадив Єгоровій звернутися до лікаря.

«Декілька людей запитали мене, чи бачив я те, що написав Сніжан Єгоров? Я зайшов на її обліковий запис. Подивіться. Помітив, що у мене з нею 177 спільних друзів, але ніхто з них не вподобав її пост. Це все, що треба знати про ставлення українців до маргіналів та психічних хвороб. Треба її жаліти, а не лаятися, тим більше, що це не дасть ніякого результату. Може це передоз, а може так діє параноя? Тому я відправляю Сніжані шолом промені добра і побажання знайти хорошого лікаря, якщо він ще може допомогти. А приз за найкращий коментар – Olga Navrotska . Дуже точний діагноз, який набрав більше лайків, ніж пост», – написав Береза у Facebook.

Сергій Марченко порадив видалити спільних друзів з Єгоровою. «Заходиш на сторінку Snezhana Egorova. Знаходиш 69 спільних друзів. Видаляєш. І розчищаєш місце для пристойних, вартісних, непустих людей.

Не люблю тусовщиків саме через це їхнє безмежне блдство. Їм все одно з ким їсти, пити, спати, аби тільки кормили і наливали», – написав Марченко у Facebook.

Акторка Римма Зюбіна вважає, що постами українофобів мають займатися відповідні структури.

«Через те, що ми обговорюватимемо пости у Facebook, як би ми негативно чи емоційно не висловлювалися – нічого не зміниться. Є спеціальні служби, які мають зберігати цілісність та безпеку України, розуміти, чим живуть їхні громадяни, адже вони за це матимуть заробітну плату – це Служба безпеки України. Я вважаю, що такі люди мають бути під наглядом цієї служби», –пояснила свою позицію Зюбіна.

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.