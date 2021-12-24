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    Усі одужали. Ізраїльські ліки виявились на 100% ефективними проти Covid-19

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    Препарат розробила ізраїльська біотехнологічна компанія Amorphical - Усі одужали. Ізраїльські ліки виявились на 100% ефективними проти Covid-19
    Препарат розробила ізраїльська біотехнологічна компанія Amorphical
    фото: canva.com

    Пацієнти з коронавірусом, які приймали ізраїльські ліки, одужали

    Ізраїльський препарат проти коронавірусу Amor-18 продемонстрував ефективність у 100%. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    Ідеться про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилось у медичному центрі Зів у Цфаті.

    «Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical під час дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що тестування проводилося як на пацієнтах з легкою симптоматикою, так і на тих, хто мав тяжкий перебіг захворювання.

    Крім того, в рамках милосердної допомоги, двом іншим пацієнтам у вкрай тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.

    «Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були виписані додому, випробування пройшло на 100% успішно», – зазначено у повідомленні.

    У новому препараті Amor-18 основним компонентом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.

    Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожної комірки. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.

    Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.

    Тим часом рівень захворюваності на Covid-19 в Україні втричі перевищує норму.

    У МОЗ повідомили, що майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення.

    Також стало відомо, коли розпочнеться Covid-вакцинація дітей від 5 років в Україні.

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    Теги: здоров'я Ізраїль медицина лікарня наука імунітет ліки медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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    Усі одужали. Ізраїльські ліки виявились на 100% ефективними проти Covid-19