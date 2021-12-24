Усі одужали. Ізраїльські ліки виявились на 100% ефективними проти Covid-19

Пацієнти з коронавірусом, які приймали ізраїльські ліки, одужали

Ізраїльський препарат проти коронавірусу Amor-18 продемонстрував ефективність у 100%. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ідеться про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилось у медичному центрі Зів у Цфаті.

«Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical під час дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що тестування проводилося як на пацієнтах з легкою симптоматикою, так і на тих, хто мав тяжкий перебіг захворювання.

Крім того, в рамках милосердної допомоги, двом іншим пацієнтам у вкрай тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.

«Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були виписані додому, випробування пройшло на 100% успішно», – зазначено у повідомленні.

У новому препараті Amor-18 основним компонентом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.

Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожної комірки. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.

Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.

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