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    Ціни на житло ростуть: скільки коштують квартири в Києві, Одесі та Львові

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    У Львові однокімнатна квартира коштує в середньому $38 тис., в Одесі &ndash; $32 тис.&nbsp; - Ціни на житло ростуть: скільки коштують квартири в Києві, Одесі та Львові
    У Львові однокімнатна квартира коштує в середньому $38 тис., в Одесі – $32 тис. 
    Фото з відкритих джерел

    Найчастіше покупці цікавилися одиничками в Дарницькому та Святошинському районах Києва

    Купити 1-, 2-, 3- кімнатну квартиру в Україні стало на 5% дорожче. Середня ціна однокімнатної в Києві склала $54 600, двійки – $77 800, трійки – $110 100. Найдешевше обійдеться квартира в Деснянському районі. У 2020 році за ціною однокімнатної на Печерську можна було придбати три таких самих у Деснянському або Святошинському районах, повідомили аналітики OLX Нерухомість дані за 2020 рік.

    Разом із цінами зростала і пропозиція. Серед одиничок та двійок – до четвертого кварталу оголошень про продаж додалося на 31 % і 36 % відповідно, тоді як охочих продати трикімнатні квартири стало більше лише на 3%.

    Скільки коштують квартири в Києві

    Протягом року найвигіднішим варіантом для покупки однокімнатної в столиці став Деснянський район – у середньому $36 200. До $40 000 можна також було відшукати житло у Святошинському. На третьому місці за вартістю опинився Солом’янський район – $44 000.

    Найдорожчі одинички стабільно залишаються на Печерську – в середньому $117 300. Далі йдуть однокімнатні квартири Голосіївського та Шевченківського районів – близько $61 800. Попри ціни, у цих районах продавці та рієлтори виставляють найбільше об’єктів на продаж. Найменше ж оголошень у найбюджетнішому Деснянському районі.

    Вартість квартир у районах Києва
    Вартість квартир у районах Києва

    Що стосується двійок, Троєщина знову входить у лідери бюджетних квартир. Ціна за двокімнатну в середньому відповідає вартості однокімнатної в Києві. Можна купити житло за $49 300. В інших районах столиці вилка цін стартує від $54 000.

    У Деснянському вигідно брати районі і трійку – в середньому $60 000. Цікаво, що трикімнатна в Голосіївському обійдеться майже так само, як і однокімнатна квартира на Печерську. У Голосіївському, Шевченківському та Печерському житло коштуватиме не менше $100 000.

    Якщо ж говорити про попит, аналітика OLX Нерухомість показала – найчастіше покупці цікавилися одиничками в Дарницькому та Святошинському районах.

    Скільки коштує житло в містах-мільйонниках

    Купити одиничку, двійку або трійку в інших великих містах коштує дешевше. Так, у Дніпрі середня ціна за квартиру мрії з однією кімнатою – $26 600, з двома – $35 500, з трьома – $45 700.

    У Львові стати власником квартири можна, якщо купити однокімнатну за $38 700, двійку – за $51 800, трійку – за $63 300.

    Одеські квартири продають за такими цінами: одиничка – $32 700, двійка – $46 400, трійка – $59 400. Харків: однокімнатна – $25 400, двокімнатна – $38 900, трикімнатна – $52 900.

    Скільки коштує придбати квартиру в Україні
    Скільки коштує придбати квартиру в Україні

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

    Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

    Теги: Харків Київ нерухомість Львів ціни житло квартира
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