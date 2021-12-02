  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Минулої доби в Києві подолали Covid-19 понад 2,5 тис. осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві спостерігається покращення ситуації з захворюванням на коронавірус - Минулої доби в Києві подолали Covid-19 понад 2,5 тис. осіб
    У Києві спостерігається покращення ситуації з захворюванням на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    1 грудня в Києві від Covid-19 одужало на тисячу більше осіб, ніж виявлено нових хворих

    За минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1418 осіб. Це на 174 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 30 листопада було зафіксовано 1592 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 301 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 259 тис. осіб (за добу 1 грудня – 2558)
    • померли понад 7,5 тис. людей (за добу – 27)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 174 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 640 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 151 тис. осіб (за добу 1 грудня – 938)
    • померли 4,2 тис. осіб (за добу – 36).

    1 грудня в Україні медики зафіксували майже 13 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Минулої доби в Києві подолали Covid-19 понад 2,5 тис. осіб