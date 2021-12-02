Минулої доби в Києві подолали Covid-19 понад 2,5 тис. осіб

У Києві спостерігається покращення ситуації з захворюванням на коронавірус

1 грудня в Києві від Covid-19 одужало на тисячу більше осіб, ніж виявлено нових хворих

За минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1418 осіб. Це на 174 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 30 листопада було зафіксовано 1592 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 301 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 259 тис. осіб (за добу 1 грудня – 2558)

померли понад 7,5 тис. людей (за добу – 27)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 174 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 640 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 151 тис. осіб (за добу 1 грудня – 938)

померли 4,2 тис. осіб (за добу – 36).

1 грудня в Україні медики зафіксували майже 13 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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