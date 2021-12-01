Covid-19 на Київщині. Скільки осіб вже вакциновано і скільки хворих у лікарні

На Київщині загальна завантаженість ліжок у коронавірусних лікарнях – близько 44%

У коронавірусних лікарнях лишаються вільними понад 1,8 тис. ліжок

У стаціонарах перепрофільованих коронавірусних лікарень Київської області лікуються 1,5 тис. пацієнтів. Про це 1 грудня під час онлайн-брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров‘я Київської обласної державної адміністрації Олена Єфіменко, інформує пресслужба ОДА.

«Загальна завантаженість ліжок – близько 44%. Лише 1871 ліжко, або трохи більше половини від загальної кількості ліжок, підключених до кисню, лишаються вільними», – зазначила Єфіменко.

Вона також нагадала, що в Київській області триває кампанія зі щеплення проти коронавірусу. «Прошу усіх, хто цього ще не зробив, скористатися можливістю та вакцинуватися, адже це наразі єдиний дієвий механізм захисту від важкого перебігу хвороби», – закликала Єфіменко.

У Київській області від коронавірусу вакциновано майже 789 тисяч осіб. Повний курс вакцинації пройшли понад 662 тисячі жителів.

За минулу добу вакцинувалися понад 12,7 тис. мешканців Київщини.

«Вакцини дають повноцінний захист через 14 днів після отримання другої дози, тому важливо не зволікати й зробити її якомога скоріше. Якщо ви пропустили дату другого щеплення, зробіть це за першої нагоди. Ви зможете отримати зелений Covid-сертифікат, бути вільними від карантинних обмежень та уникнути важкої хвороби», – підкреслила Єфіменко.

Отримати другу дозу вакцини можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації в будь-якому куточку України, незалежно від того, де була зроблена перша доза.

Також Єфіменко нагадала про можливість використання змішаних схем щеплення. Якщо та сама вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за такою схемою:

перша доза – AstraZeneca, друга – Comirnaty чи Moderna через 28 днів

перша доза – Comirnaty чи Moderna, друга – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Як повідомлялося, у Київській області за минулу добу виявлено 704 хворих.

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