МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні
Ті, хто проживає постійно в країні, отримають щеплення безкоштовно, а іноземцям, які тимчасово знаходяться в Україні, – доведеться оплатити медпослуги
Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися від коронавірусу в Україні на тих самих підставах, що й українці, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
На щеплення можна записатися до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами. Перелік і контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті або за номером 0 800 60 20 19
Право на безоплатне щеплення, мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
Сама вакцина від Covid-19 є безоплатною. Однак для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медпослуги мають покриватися власним коштом – добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.
Який документ іноземці отримають після вакцинації:
Першою дозою
Після імунізації першою дозою, на підтвердження вакцинації, будуть видавати довідку 063 / о «Карта профілактичних щеплень».
Другою дозою
Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами вакцини, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19.
Документ можна отримати в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо була підписана декларація з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього.
До слова, Міносвіти назвало кількість вакцинованих учителів в Україні.
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Тим часом у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.