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    МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні

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    Аби отримати щеплення, необхідно перш за все записатися на вакцинацію - МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні
    Аби отримати щеплення, необхідно перш за все записатися на вакцинацію
    Фото: КМДА

    Ті, хто проживає постійно в країні, отримають щеплення безкоштовно, а іноземцям, які тимчасово знаходяться в Україні, – доведеться оплатити медпослуги

    Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися від коронавірусу в Україні на тих самих підставах, що й українці, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

    На щеплення можна записатися до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами. Перелік і контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті або за номером 0 800 60 20 19

    Право на безоплатне щеплення, мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

    Сама вакцина від Covid-19 є безоплатною. Однак для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медпослуги мають покриватися власним коштом – добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.

    Який документ іноземці отримають після вакцинації:

    Першою дозою

    Після імунізації першою дозою, на підтвердження вакцинації, будуть видавати довідку 063 / о «Карта профілактичних щеплень».

    Другою дозою

    Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами вакцини, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19.

    Документ можна отримати в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо була підписана декларація з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього.


    До слова, Міносвіти назвало кількість вакцинованих учителів в Україні.

    Нагадаємо, вчора Україна встановила новий рекорд щеплень.

    Тим часом у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я іноземці українці Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні