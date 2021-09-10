  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    За добу в Києві понад 400 нових випадків Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб - За добу в Києві понад 400 нових випадків Covid-19

    Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб

    Фото: dw.com

    Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено понад 226 тис. випадків захворювання

    За минулу добу, 9 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 406 осіб. Це на 27 випадків більше, ніж за попередній день. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено понад 226 тис. випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 217 тис.осіб (за добу 9 вересня – 229)
    • померли понад 5 тис. (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис.випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 162 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб (за добу 9 вересня – 73)
    • померли 2816 особи (за добу – 3)

    Загалом протягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 348 дітей та 61 медпрацівник.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

    Нагадаємо, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.

    Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.

    Крім того, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.

    Напередодні Польща відкрила кордони для українських туристів.

    Читайте також:

    Теги: Київ Україна щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Києві понад 400 нових випадків Covid-19