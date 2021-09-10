За добу в Києві понад 400 нових випадків Covid-19
Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб
Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено понад 226 тис. випадків захворювання
За минулу добу, 9 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 406 осіб. Це на 27 випадків більше, ніж за попередній день. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено понад 226 тис. випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 217 тис.осіб (за добу 9 вересня – 229)
- померли понад 5 тис. (за добу – 3)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис.випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 162 нових хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 125 тис. осіб (за добу 9 вересня – 73)
- померли 2816 особи (за добу – 3)
Загалом протягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 348 дітей та 61 медпрацівник.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
Нагадаємо, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.
Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.
Крім того, Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів.
Напередодні Польща відкрила кордони для українських туристів.
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