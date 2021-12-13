Covid-19 в Києві: за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих

Минулої доби у столиці від коронавірусу померло 19 осіб

За минулу добу, 12 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 570 осіб. Це на 109 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 11 грудня було зафіксовано 461 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 313 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 286 тис. осіб (за добу 12 грудня – 1467)

померли понад 7,8 тис. людей (за добу – 19)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 19,7 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 160 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 159 тис. осіб (за добу 12 грудня – 236)

померли 4,4 тис. осіб (за добу – 1).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 15,6 тис.

12 грудня в Україні медики зафіксували понад 4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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