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    Covid-19 в Києві: за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих

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    У громадському транспорті Києва діють карантинні обмеження - Covid-19 в Києві: за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих
    У громадському транспорті Києва діють карантинні обмеження
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померло 19 осіб

    За минулу добу, 12 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 570 осіб. Це на 109 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 11 грудня було зафіксовано 461 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 313 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 286 тис. осіб (за добу 12 грудня – 1467)
    • померли понад 7,8 тис. людей (за добу – 19)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 19,7 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 160 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 159 тис. осіб (за добу 12 грудня – 236)
    • померли 4,4 тис. осіб (за добу – 1).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 15,6 тис.

    12 грудня в Україні медики зафіксували понад 4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Covid-19 в Києві: за добу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих