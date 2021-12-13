Який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта»: дані ВООЗ

Захворювання новим варіантом Covid-19 протікає легше

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта». Водночас у ВООЗ вказали, що цей висновок заснований на обмежених і попередніх даних. Про це повідомляє France Presse.

При цьому у ВООЗ вважають, що «Омікрон» може перевершити «Дельту» за швидкістю поширення.

Крім того, новий варіант здатний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти Covid-19, свідчать попередні дослідження.

Проте «Омікрон» є не таким небезпечним, як «Дельта», вказали в організації. Цей висновок ВООЗ засновує «на наявних на цей час обмежених відомостях».

Поява «Омікрон»-штаму говорить про новий етап еволюції коронавірусу.

За останніми даними, «Омікрон» виявили в 63 країнах. Вперше цю мутацію виявили в листопаді в ПАР.

Як відомо, Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний .

Нагадаємо, раніше Словаччина запроваджувала жорсткий локдаун на два тижні.

Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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