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    Який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта»: дані ВООЗ

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    &laquo;Омікрон&raquo; здатний знижувати ефективність вакцин - Який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта»: дані ВООЗ
    «Омікрон» здатний знижувати ефективність вакцин
    фото з відкритих джерел

    Захворювання новим варіантом Covid-19 протікає легше

    Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта». Водночас у ВООЗ вказали, що цей висновок заснований на обмежених і попередніх даних. Про це повідомляє France Presse.

    При цьому у ВООЗ вважають, що «Омікрон» може перевершити «Дельту» за швидкістю поширення.

    Крім того, новий варіант здатний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти Covid-19, свідчать попередні дослідження.

    Проте «Омікрон» є не таким небезпечним, як «Дельта», вказали в організації. Цей висновок ВООЗ засновує «на наявних на цей час обмежених відомостях».

    Поява «Омікрон»-штаму говорить про новий етап еволюції коронавірусу.

    За останніми даними, «Омікрон» виявили в 63 країнах. Вперше цю мутацію виявили в листопаді в ПАР.

    Як відомо, Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний .

    Нагадаємо, раніше Словаччина запроваджувала жорсткий локдаун на два тижні.

    Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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    Теги: вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта»: дані ВООЗ