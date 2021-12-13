Який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта»: дані ВООЗ
Захворювання новим варіантом Covid-19 протікає легше
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта». Водночас у ВООЗ вказали, що цей висновок заснований на обмежених і попередніх даних. Про це повідомляє France Presse.
При цьому у ВООЗ вважають, що «Омікрон» може перевершити «Дельту» за швидкістю поширення.
Крім того, новий варіант здатний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти Covid-19, свідчать попередні дослідження.
Проте «Омікрон» є не таким небезпечним, як «Дельта», вказали в організації. Цей висновок ВООЗ засновує «на наявних на цей час обмежених відомостях».
Поява «Омікрон»-штаму говорить про новий етап еволюції коронавірусу.
За останніми даними, «Омікрон» виявили в 63 країнах. Вперше цю мутацію виявили в листопаді в ПАР.
Як відомо, Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний .
Нагадаємо, раніше Словаччина запроваджувала жорсткий локдаун на два тижні.
Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.
Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».
Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.