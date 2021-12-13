Вчені розповіли, представники якої групи людей помирають від Covid-19 частіше за інших

Спеціалісти з'ясували, що ризик смерті від Covid-19 у людей із хворобами психіки значно вищий

Психічні розлади виявилися небезпечними при коронавірусі

Вчені Манчестерського університету з Великої Британії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, із шизофренією вп'ятеро частіше вмирають від коронавірусу і втричі частіше потрапляють до лікарні через Covid-19. Про це йдеться в журналі Molecular Psychiatry.

Дослідники проаналізували дані 1925 осіб, які страждають на шизофренію або інші психотичні розлади, 1483 пацієнти з біполярним розладом і 41 тис. 448 осіб із депресивним розладом.

Під час дослідження 16 тис. 282 особи отримали позитивний результат тестів Covid-19, 2885 були госпіталізовані та 1081 померли.

З’ясувалося, що для людей із психотичними розладами небезпека померти від Covid-19 була в 4,84 раза вищою, ніж для людей без тяжких психічних захворювань.

Ризик смерті від Covid-19 був на 3,76 вище у людей із біполярним розладом та на 1,99 вище у людей із депресивним розладом. Серед людей із психотичними чи біполярними розладами, які захворіли на корона вірус, частка госпіталізацій склала 35,8 та 37,3% відповідно порівняно з 16,6% серед людей без тяжких психічних захворювань.

Серед пацієнтів із Covid-19, які були госпіталізовані, більше половини людей із психотичними розладами – 52,6% – померли порівняно з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

Нагадаємо, японські вчені виявили зв'язок між рівнем смертності від Covid-19 і генетикою.

Також без щеплення ризик смерті більший у 16 разів – науковці.

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