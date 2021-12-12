У сусідній з Україною державі виявили перші випадки «Омікрон»-штаму

Хворі – вакциновані і недавно повернулися з країн Південної Африки

У Словаччині новий варіант Covid-19 зафіксували у трьох людей

У Словаччині виявили перші три випадки зараження новим штамом коронавірусу Omicron. Про це повідомляє Noviny.sk.

Як зазначають, усі інфіковані нещодавно повернулися з країн Південної Африки.

Додають, що хворі мають два щеплення проти коронавірусу.

Зараз вони хворіють у легкій формі і перебувають на самоізоляції.

Як відомо, Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний .

Нагадаємо, раніше Словаччина запроваджувала жорсткий локдаун на два тижні.

Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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