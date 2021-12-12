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    У сусідній з Україною державі виявили перші випадки «Омікрон»-штаму

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    Хворі &ndash; вакциновані і недавно повернулися з країн Південної Африки - У сусідній з Україною державі виявили перші випадки «Омікрон»-штаму
    Хворі – вакциновані і недавно повернулися з країн Південної Африки
    фото: Global Look Press

    У Словаччині новий варіант Covid-19 зафіксували у трьох людей

    У Словаччині виявили перші три випадки зараження новим штамом коронавірусу Omicron. Про це повідомляє Noviny.sk.

    Як зазначають, усі інфіковані нещодавно повернулися з країн Південної Африки.

    Додають, що хворі мають два щеплення проти коронавірусу.

    Зараз вони хворіють у легкій формі і перебувають на самоізоляції.

    Як відомо, Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний .

    Нагадаємо, раніше Словаччина запроваджувала жорсткий локдаун на два тижні.

    Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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    Теги: Словаччина щеплення коронавірус
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    У сусідній з Україною державі виявили перші випадки «Омікрон»-штаму