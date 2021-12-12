У сусідній з Україною державі виявили перші випадки «Омікрон»-штаму
У Словаччині новий варіант Covid-19 зафіксували у трьох людей
У Словаччині виявили перші три випадки зараження новим штамом коронавірусу Omicron. Про це повідомляє Noviny.sk.
Як зазначають, усі інфіковані нещодавно повернулися з країн Південної Африки.
Додають, що хворі мають два щеплення проти коронавірусу.
Зараз вони хворіють у легкій формі і перебувають на самоізоляції.
Як відомо, Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний .
Нагадаємо, раніше Словаччина запроваджувала жорсткий локдаун на два тижні.
Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.
Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».
Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.