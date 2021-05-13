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    Covid-дані невтішні: в Києві за добу понад 700 нових хворих

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    Після тривалих вихідних кількість госпіталізацій хворих на коронавірус зросла - Covid-дані невтішні: в Києві за добу понад 700 нових хворих
    Після тривалих вихідних кількість госпіталізацій хворих на коронавірус зросла
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби в Києві померли 29 осіб

    За минулу добу, 12 травня, у Києві коронавірус виявлено у 726 людей. Це на 99 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 травня було 627 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 200528 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 130113 осіб (за добу 12 травня – 1041),
    • померли 4883 особи (за добу 29).

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 121249 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 260 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 169 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 108354 особи (за добу 12 травня – 1168),
    • померли 2554 людина (за добу 23).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2135886 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 травня зафіксовано 6813 хворих на коронавірус.

    Як повідомив Степанов, 12 травня у Києві зроблено 1610 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 869 вакцинацій.

    Нагадаємо, за добу 11 травня в Києві виявили 627 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

    Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія вакцинація коронавірус
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