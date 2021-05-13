Імунолог назвав головну проблему України під час четвертої хвилі Covid-19

Ситуація з коронавірусом в Україні в 2021 році не краща, а гірша, ніж минулоріч, відзначає медик

Лікар-імунолог Андрій Волянський вважає, що четверта хвиля коронавірусу в Україні неминуча, попри достатні заходи по боротьбі із захворюваністю. Про це він заявив в ефірі «Україна 24».

«Ми вже робимо все можливе, щоб не отримати ні першу, ні другу, ні третю, ні вже четверту хвилю, але ми все одно їх отримуємо, і, на жаль, бачимо, що ситуація в 2021 році не краща, а гірша, ніж у 2020-му, значно більша кількість інфікованих і летальних випадків. Ми розуміємо, що ця четверта хвиля невідворотно прийшла в нашу країну, і питання, як згладити її вплив на суспільство, як зменшити цю кількість хворих і летальних випадків», – наголосив лікар.

Волянський назвав головну проблему України під час четвертої хвилі.

«Найважливіше, що тут навіть мова не в тому, що це новий варіант вірусу, це, можливо, вже індійський варіант, або Південноафриканський варіант, або Каліфорнійський, – суть не в тому, а в тому, що Україна ще не пройшла ті кроки пандемії, які вона повинна пройти. І щоб їх полегшити, потрібно мінімізувати удар на вразливих, на літніх і групи ризику», – додав він.

До слова, головний санлікар України Віктор Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії».

Зазначимо, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.