ДБР затримало київського чиновника на отриманні хабара

Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної винагороди

Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної винагороди

Посадовець діяв у змові із підприємцем Києва

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Держгеокадастру столиці під час отримання хабаря у сумі 230 тисяч гривень від представників релігійної громади міста. Про це повідомляє сайт ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець погрожував представникам громади штрафними санкціями за користування земельною ділянкою з порушенням цільового призначення. «За винагороду» чиновник обіцяв підробити службові документи та зменшити суму цих штрафних санкцій.

Посадовець діяв у змові із підприємцем Києва, який виконував роль посередника у переговорах із представниками релігійної громади.

Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної винагороди.

Попередня кваліфікація: одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, проводяться обшуки, вилучається документація

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

Варто зазначити, що партія «Слуга народу» зробила дивну заяву після затримання Трубіцина. Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа-«слугу» Кузьміних.