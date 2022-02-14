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    ДБР затримало київського чиновника на отриманні хабара

    Посадовця затримали &laquo;на гарячому&raquo; під час отримання неправомірної винагороди - ДБР затримало київського чиновника на отриманні хабара
    Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної винагороди
    фото: dbr.gov.ua

    Посадовець діяв у змові із підприємцем Києва

    Слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Держгеокадастру столиці під час отримання хабаря у сумі 230 тисяч гривень від представників релігійної громади міста. Про це повідомляє сайт ДБР.

    За попередньою інформацією, посадовець погрожував представникам громади штрафними санкціями за користування земельною ділянкою з порушенням цільового призначення. «За винагороду» чиновник обіцяв підробити службові документи та зменшити суму цих штрафних санкцій.

    Посадовець діяв у змові із підприємцем Києва, який виконував роль посередника у переговорах із представниками релігійної громади.

    Посадовця затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної винагороди.

    Попередня кваліфікація: одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

    Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, проводяться обшуки, вилучається документація

    Досудове розслідування триває.

    Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

    Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

    Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

    Варто зазначити, що партія «Слуга народу» зробила дивну заяву після затримання Трубіцина. Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі.

    До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа-«слугу» Кузьміних.

    Теги: Київ корупція в Україні хабар документи чиновник розслідування час
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    ДБР затримало київського чиновника на отриманні хабара