У Києві таксисти перекрили трасу: страйкують заради підвищення тарифів

Водіям економічно не вигідно працювати за нинішньої комісії та низького тарифу

У Києві таксисти компаній-агрегаторів Uber, Bolt, Uklon влаштували масштабну акцію протесту. Вранці, 14 лютого, вони перекрили трасу, залишивши для решти водіїв лише одну смугу. В результаті утворився величезний затор. Відео акції протесту опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

Водії вимагають підвищити мінімальні тарифи на подорожі та знизити комісію на послуги. Протестувальники незадоволені агрегаторами, які забирають у них чверть заробітку. В умовах подорожчання палива таксисти майже нічого не заробляють.

Водіям економічно не вигідно працювати за нинішньої комісії та низького тарифу. За їхніми словами, за поїздку вони заробляють 10 гривень. Протестувальники пропонують підняти вартість мінімального замовлення до 75 гривень. Наразі ж за мінімальну поїздку користувачі платять 40-50 гривень.

На 16 лютого у таксистів заплановано круглий стіл із представниками Uber, Bolt та Uklon.

Нагадаємо, у Києві та інших містах України 14 лютого водії таксі оголосили страйк та вимагають підняти тарифи. Це може призвести до здорожчання проїзду.