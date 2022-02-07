  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Депутат Сергій Кузьміних прийшов до НАБУ, де його й затримали - Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних
    Депутат Сергій Кузьміних прийшов до НАБУ, де його й затримали
    фото: НАБУ

    Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу

    Детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата Сергія Кузьміних, підозрюваного у хабарі на 558 тис. грн. У повідомленні йдеться, що він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних
    Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних

    НАБУ оприлюднило світлини, де видно, що нардеп з адвокаткою перебуває на прохідній. ЗМІ повідомляють, що депутат сам прийшов до детективів, де його й затримали.

    Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

    3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних.

    Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

    Напередодні НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

    2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

    Читайте також: Пів мільйона хабара. НАБУ повідомило деталі затримання нардепа (фото)


    Теги: депутат НАБУ корупція в Україні хабар лікарня Житомирщина партія Слуга народу розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних