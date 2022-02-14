Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)

Столична підземка привітала пасажирів з Днем закоханих особливими валентинками

На «валентинках», які Київський метрополітен оприлюднив на своїй Facebook-сторінці, в дусі вкладишів до відомої жуйки «Любов – це» пасажирам нагадали правила поведінки у підземці.

«Вітаємо всіх закоханих один в одного, в життя і, звісно, у нашу підземку! Мчимо далі разом!» – йдеться у дописі на Facebook-сторінці Київського метрополітену.

Нагадаємо, журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама».

Як раніше повідомлялося, станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані перебуває на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.