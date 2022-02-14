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    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)

    Пасажирам романтично нагадали правила поведінки у підземці - Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)

    Пасажирам романтично нагадали правила поведінки у підземці

    фото з відкритих джерел

    Столична підземка привітала пасажирів з Днем закоханих особливими валентинками

    На «валентинках», які Київський метрополітен оприлюднив на своїй Facebook-сторінці, в дусі вкладишів до відомої жуйки «Любов – це» пасажирам нагадали правила поведінки у підземці.

    «Вітаємо всіх закоханих один в одного, в життя і, звісно, у нашу підземку! Мчимо далі разом!» – йдеться у дописі на Facebook-сторінці Київського метрополітену.

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    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)
    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)
    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)
    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)
    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)
    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)
    фото: facebook/КП «Київський метрополітен»

    Нагадаємо, журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама».

    Як раніше повідомлялося, станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані перебуває на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.

    Читайте також: «Львівська брама». Історія станції метро, яку ніяк не добудують
    Теги: Київ метро свята
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    Метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото)