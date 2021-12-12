Головна ялинка країни майже готова. Залишився останній штрих (фото)

Роботи з облаштування ялинки на Софійській площі завершуються

Встановлення головної ялинки на Софійській площі у Києві уже на завершальній стадії. Залишилося домонтувати останні деталі, інформує «Главком».

Монтаж розпочався минулого тижня. На готовий каркас встановили штучні гілки новорічного дерева за допомогою спеціального крану.

Також на площі встановили будиночки для фудкорту, а також елементи для сцени, на якій проходитимуть новорічні виступи.

На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

Як повідомили організатори, новорічну ялинку урочисто засвітять у столиці 19 грудня. Дерево висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.

Додамо, що верхівку головної ялинки країни на Софійській площі в Києві прикрашатиме земна куля, над якою буде зірка.

Нагадаємо також, що минулорого року верхівку новорічної ялинки на Софійській площі спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки. Проте, у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Пізніше капелюх повернули до святкового містечка на Софійській площі і він став арт-об’єктом, під яким можна зробити яскраве фото.

Капелюх, який мав прикрасити ялинку минулого року

Минулорічна ялинка на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.

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