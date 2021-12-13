Операція «Новорічна ялинка». На Київщині посилюється охорона лісів

Незаконна вирубка хвойних дерев карається величезним штрафом

Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилиться контроль за охороною лісів. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Інспекція спільно з Київським обласним і столичним управлінням лісового та мисливського господарства та поліцією області затвердили графік проведення операції «Новорічна ялинка», відповідно до якого будуть здійснювати заходи щодо охорони хвойних насаджень та виявлення факту незаконних рубок у лісових масивах.

Державна екологічна інспекція здійснить рейдові виїзди з метою здійснення контролю за перевезенням, заготівлею та реалізацією хвойних насаджень, запобігання незаконних рубок, у першу чергу на територіях селекційних плантацій та ділянок особливо цінних хвойних порід, а також лісових масивів, які примикають до населених пунктів, та об’єктах природно-заповідного фонду.

Також, заходи з виявлення правопорушників проводитимуться в місцях продажу новорічних дерев.

Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі накладну з лісництва, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинен бути електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили.

Купуючи ялинку, громадяни можуть звернутись до продавця з вимогою надати ці документи для того, щоб переконатись, що купується новорічна ялинка без порушення вимог закону.

Незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу у розмірі від 510 до 5,1 тис. грн (згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу»), що карається штрафом від 17 тис. до 25,5 тис. грн або арештом на строк до шести місяців.

У грудні-січні розмір збитків за незаконне вирубування хвойних дерев в межах населених пунктів збільшується в чотири рази, поза межами населених пунктів – у три рази.

Як повідомлялося, в Києві ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев працюватимуть з 15 по 31 грудня включно.