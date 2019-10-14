У столичній поліції попередньо нарахували 20 тисяч учасників акції проти капітуляції



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Фото Михайла Глуховського, Главком

З Майдану активісти планують піти до Офісу президента

Поліція попередньо заявила, що сьогодні у Києві зібралося приблизно 20 тис. учасників заходів до Дня захисника України. Безпеку на локаціях забезпечують близько 1500 поліцейських. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Очікується велика кількість учасників заходів. За заявками організаторів це приблизно до 20 000 людей. Поліція буде нести службу в посиленому режимі, ми будемо задіювати близько 1500 поліцейських від нацгвардії», — сказав Крищенко.

За його словами в містах проведення заходів працюють вибухотехніки, кінологи. За необхідності поліція буде проводити і поверхневі перевірки.

«Звертаємося до всіх учасників акції, до всіх киян з розумінням ставитися до вимог поліції. Все робиться для безпеки», — сказав Крищенко.

Як відомо, сьогодні у столиці відбувається низка маршів з нагоди Дня захисника України та 77-ї річниці створення Української повстанської армії.

В акції беруть участь тисячі людей, вони скандують «Дякую!» захисникам України, а також протестують «проти капітуляції».

Наразі учасники маршу «Ні капітуляції!» проти реалізації «формули Штайнмаєра» зібрались на Майдані Незалежності, де встановлено сцену. За словами організаторів, загалом на акцію вийшли 15 тисяч людей.

З Майдану активісти планують піти до Офісу президента. Також мітингарі вимагають відставки глави Офісу президента Андрія Богдана.



