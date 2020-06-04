Депутати Київради замислилися над безпекою в столиці



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1 червня чоловік повідомив про замінування мосту Метро Фото: Нацполіція

Питання про охорону столичних мостів збираються підняти на найближчому засіданні Київради

Після чергового «замінування» моста Метро і стрілянини у Броварах київські депутати задумалися про безпеку у столиці. Про це голови фракцій Київради говорили в програмі «Погоджувальна рада», яка після карантину повернулася в ефір телеканалу «Київ».

Київські депутати вважають, що найближчим часом подібних надзвичайних подій може бути ще більше і причини в цьому вбачають різні.

Наприклад, Наталя Манойленко (фракція «Об'єднання «Самопоміч») у всьому звинувачує стрес від сидіння в замкнутому просторі під час карантину.

Ексмер Києва Олександр Омельченко вважає, що «мінера» потягнуло до мосту Метро через те, що на місцях так і не відбулася реальна децентралізація, місцева влада не займається проблемами населення, ось люди і змушені їхати до столиці, щоб звернути увагу на себе.

Найоригінальнішу версію події висловив голова фракції ВО «Свобода» Юрій Сиротюк. Він назвав все це театральною постановкою, для того щоб відвернути увагу людей від більш серйозних проблем.

Але якими б не були причини, киян, в першу чергу, хвилює їх власна безпека. І тут голови фракцій Київради були єдині в думці, що мости повинні бути визнані стратегічними об'єктами на державному рівні і відповідно охоронятися. Оскільки всі стратегічно важливі і небезпечні в місті об'єкти навряд чи вдасться захистити, наприклад, тільки силами муніципальної варти. Тому питання про охорону столичних мостів збираються підняти на найближчому засіданні Київради.

Також в програмі говорили про безпеку на дорогах. Нещодавно в столиці запрацювали камери відеофіксації і в перший же день було зареєстровано близько 35 тисяч перевищень швидкості автомобілістами. І, схоже, порушникам не надто варто турбуватися про штрафи. «Я як юрист дуже сумніваюся, що фізично можливо оформити всі 35 тисяч протоколів. Адже по кожному треба ще й рішення суду. Суди просто захлинуться», - вважає Манойленко.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві. В результаті спецоперації поліції чоловіка було затримано.

3 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 315 тис. гривень

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