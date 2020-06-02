Стрілянина в Броварах: поліція затримала ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом



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Масова перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня

Всім оголошено підозру в бандитизмі і замаху на умисне вбивство

У Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом Віха (Журавель).

Про це глава МВС Арсен Аваков написав у Twitter.

«Встановили, що саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголосили підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучили зброю і боєприпаси», — сказав міністр.

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

У коментарі Громадському радіо головна спеціалістка відділу комунікації Нацполіції у Київській області Віталія Грохольська розповіла, що під вартою тримають 20 фігурантів справи. Ще 25 оголосили підозру, зокрема — двом це зробили у заочній формі.

Ще двоє людей перебувають у лікарні після перестрілки, але їм теж повідомили підозру.

Поліція за фактом події розпочала чотири провадження й визначила понад 60 учасників злочину, серед яких – замовники.

Крім того, як писав Главком, названо імена ймовірних організаторів стрілянини у Броварах. Отже, кримінальні авторитети Сергій Ілюхін і Віктор Журавльов, ймовірно, причетні до організації масової стрілянини в Броварах, раніше фігурували у справі про підпал пасажирських автобусів в Києві.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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