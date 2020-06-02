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    Стрілянина в Броварах: поліція затримала ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом

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    <span>Масова перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня</span> - Стрілянина в Броварах: поліція затримала ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом
    Масова перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня

    Всім оголошено підозру в бандитизмі і замаху на умисне вбивство

    У Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом Віха (Журавель).

    Про це глава МВС Арсен Аваков написав у Twitter.

    «Встановили, що саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголосили підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучили зброю і боєприпаси», — сказав міністр.

    У коментарі Громадському радіо головна спеціалістка відділу комунікації Нацполіції у Київській області Віталія Грохольська розповіла, що під вартою тримають 20 фігурантів справи. Ще 25 оголосили підозру, зокрема — двом це зробили у заочній формі.

    Ще двоє людей перебувають у лікарні після перестрілки, але їм теж повідомили підозру.

    Поліція за фактом події розпочала чотири провадження й визначила понад 60 учасників злочину, серед яких – замовники.

    Крім того, як писав Главком, названо імена ймовірних організаторів стрілянини у Броварах. Отже, кримінальні авторитети Сергій Ілюхін і Віктор Журавльов, ймовірно, причетні до організації масової стрілянини в Броварах, раніше фігурували у справі про підпал пасажирських автобусів в Києві. 

    Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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