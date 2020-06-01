Мінер 2.0. Чому мости «підривають», коли в Авакова починаються проблеми?

«Мінером» виявися мешканець Вишневого 1988 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності

Спектакль на мосту. Дубль два

На самому початку літа, коли Київ поступово виходить з карантину, в столиці у черговий раз «замінували» міст Метро. Цей об’єкт критично важливий для інфраструктури міста, бо з’єднує лівий та правий береги, тому кожен такий інцидент призводить до транспортного колапсу у Києві.

Чоловік в медичній масці сьогодні просто стояв на мосту з великим пакетом та тримав в руці дріт. До того поступив дзвінок в екстрені служби з інформацією про мінування. «Мінера» досить швидко затримали. Виявилось, що він - мешканець Вишневого 1988 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. А «бомба» виявилась пакетом з землею. Поки важко сказати, наскільки ця людина є психічно адекватною, але, за попередньою інформації поліції, чоловік казав про якісь проблеми в сім’ї.

Звісно, що сьогоднішні події не могли не викликати аналогій з попереднім інцидентом, що стався в вересні минулого року. Тоді, як і зараз, поліція провела гучну спецоперацію із затримання мінера: на місце події виїжджав особисто очільник столичної поліції Андрій Крищенко. Того разу було задіяно близько 300 працівників МВС та до 350 бійців Нацгвардії, сьогодні йшлося про ті ж 300 поліцейських та 100 нацгвардійців.

Щоправда, восени ситуація мала інший суспільно-соціальний контекст. «Мінером» тоді виявився 42-річний ветеран АТО, уродженець Криму Олексій Белько. Тоді в соцмережах підійнявся великий галас – у Белька з’явилась армія несподіваних прихильників, які були впевнені, що насправді на такий відчайдушний вчинок його штовхнула «капітуляція» української влади на Донбасі. Тоді на окремих ділянках в зоні АТО відбувалося розведення військ, активно обговорювалась імплементація в українське законодавство «формули Штайнмаєра», тож історія з «мінуванням» добре лягла в інформаційний порядок денний. Не допомогли навіть подальші пояснення самого Белька на камеру, що його мотиви були пов’язані з особистими проблеми, стало відомо, що він має проблеми з наркотиками. Ті, хто вже назвав його героєм, а президента – зрадником, вважали, що поліція тиснула на Белька, аби той озвучив «побутову версію» свого вчинку та покаявся.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді навіть зворушливо закликав надати колишньому військовому, який потрапив у важку ситуацію, другий шанс та закликав суд дати йому мінімальне покарання. Також Аваков пообіцяв, що правоохоронці допоможуть «мінеру» пройти курс реабілітації від наркотиків, та закликав взяти його на поруки. З Більком зустрілись тодішній міністр у справах ветеранів Оксана Коляда, нардеп від «Європейської солідарності» Яна Зіневич, було сказано багато слів про соціальну адаптацію військових. Зіневич разом з Аваковим була готова взяти його на поруки, згодом суд запроторив його до СІЗО з можливістю внесення застави в 288 тис. грн, і… на цьому про Белька всі забули. Лише в січні стало відомо, що суд за клопотанням прокуратури дозволив перевести його з СІЗО до психіатричного закладу.

Обидва ці випадки – і торішній, і нинішній – об’єднує один показовий момент. А саме всі ці мінування відбувалися на тлі проблем, які починалися у незмінного глави МВС Арсена Авакова. Нагадаємо, він очолює відомство вже сьомий рік.

У вересні минулого року якраз тільки-но був сформований «уряд молодих облич», в якому було дуже незвично бачити Авакова. Молодого президента Зеленського тоді критикували за таке призначення, і міністру-довгожителю було треба швидко продемонструвати результат. Ефектна Історія з «мінером» моста допомогла йому набрати політичних балів і показати, що він не дарма їсть свій хліб.

Зараз над Аваковим знову згущаються хмари. Незамінність, якою пояснюють таке політичне «безсмертя» головного важковаговика уряду, все більше ставиться під сумнів такими подіями, як перестрілка маршрутників в Броварах і згвалтування поліцейськими жінки просто у відділку поліції. Питання викликають і кадрові призначення. Хоча нещодавно за грубі прорахунки було звільнено керівника поліції Винничини Юрія Педоса, до його наступника – ексзаступника голови поліції Одеської області Ігоря Іщенка – також є претензії. Зокрема, щодо його пасивної участі в подіях в Одесі 2 травня 2014 року.

Над Арсеном Аваковим почали згущатися хмари

На засіданні Погоджувальної ради парламенту теж якраз сьогодні піднімалося питання щодо заслуховування звіту міністра внутрішніх справ щодо цих резонансних подій. А фракція «Голос» прямо вимагає звільнення Авакова та голови Нацполіції Ігоря Клименка. На такому фоні і відбулося яскраве затримання поліцією чергового «мінера». Багато хто побачив в цьому, як міністр намагається в черговий раз довести президенту свою ефективність та вберегтись від відставки. Але повтор одного і того трюку, як відомо, вже не так вражає.

Павло Вуєць, «Главком»