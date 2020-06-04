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    За третій день автофіксації порушень на дорогах «шумахерів» значно поменшало

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    1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР&nbsp;запрацювала в Києві та Київській області - За третій день автофіксації порушень на дорогах «шумахерів» значно поменшало
    1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та Київській області

    3 червня зафіксовано на 2 тисячі менше порушень ніж 1 червня

    За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості спостерігається стабільне зниження кількості порушень. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    Він навів статистику порушень за три дні:

    • 1 червня зафіксовано – 57880 перевищень швидкості;
    • 2 червня - 44319;
    • 3 червня - 37211.

    «І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, оскільки перша партія була передана «Укрпошті» тільки вчора вдень», - зазначив Геращенко.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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