  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомий «замінував» міст Метро

    • Розсилка
    Правоохоронці перекрили міст Метро - Невідомий «замінував» міст Метро
    Правоохоронці перекрили міст Метро
    Фото: Київ оперативний

    Поліція проводить спецоперацію

    Сьогодні, 1 червня, близько 14-ї години невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    Правоохоронці повністю перекрили міст. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    У Києві введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».

    Як повідомляють кияни у соцмережі, на мосту стоїть невідомий з пакетом, з якого виходить нібито дрот до пульту, і погрожує підірвати міст. 

    Київ метро замінування міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ