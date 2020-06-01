Невідомий «замінував» міст Метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці перекрили міст Метро Фото: Київ оперативний

Поліція проводить спецоперацію

Сьогодні, 1 червня, близько 14-ї години невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

Правоохоронці повністю перекрили міст. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У Києві введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».

Як повідомляють кияни у соцмережі, на мосту стоїть невідомий з пакетом, з якого виходить нібито дрот до пульту, і погрожує підірвати міст.