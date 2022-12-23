Галущенко розповів, як буде відновлюватися енергосистема України

Новозбудована енергосистема України має враховувати те, що по ній у будь-який момент може бути завдано ракетного

Енергосистему України відновлюватимуть за новим зразком. Це буде найсучасніша система, яка є у світі. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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«Ми точно не хочемо відбудовувати так, як було … Не хочемо відновлювати те, що було старе. Ми хочемо зробити цю систему абсолютно новою, тому що не маємо права відбудовувати просто по-старому», – заявив він.

За словами міністра, Україна не може дозволити собі відбудовувати пошкоджену російськими обстрілами енергетичну систему за старим зразком, принаймні через наявність воєнних ризиків зі сторони РФ, які, ймовірно, не зникнуть і після перемоги ЗСУ.

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Галущенко вважає, що населення нашої країни продовжить жити в умовах наявності таких загроз ще довго. Саме тому новозбудована енергосистема має враховувати те, що по ній у будь-який момент може бути завдано ракетного, дронового чи артилерійського удару.

«Безумовно, ми будемо відбудовувати її з точки зору безпеки – це перший критерій. А далі точно вона буде новіша, і з останніми досягненнями техніки. Буде багато всього. Це буде найсучасніша система, яка є у світі», – наголосив глава Міненерго.

Нагадаємо, у Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до цього літа.

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Додамо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.