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«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
Наразі зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж
фото ілюстративне

До всіх областей доведені ліміти споживання

Станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Наразі зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж ворожими ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація зберігається у центральному регіоні, у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні України.

Зазначається, що ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

Як повідомлялося, ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії.

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Теги: енергетика війна електроенергія Укренерго

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