Директор турагентства на продажі «липових» путівок ошукав людей на понад 4 млн грн



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Клієнтам пропонувались подорожі до елітних курортів за цінами нижче ринкових

До правоохоронних органів столиці звернулись 28 ошуканих громадян

Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру директору приватного підприємства, який під приводом надання туристичних послуг заволодів коштами громадян на суму понад 4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих зловмисник заздалегідь винайняв офісне приміщення в Дарницькому районі столиці по вул. Декабристів та облаштував його під туристичне агентство.

Клієнтам пропонувались подорожі до елітних курортів Туреччини, Чехії, Мексики, ОАЕ, Індії та островів Балі, Мальдіви, Маврикій за цінами нижче ринкових. Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисник підписував з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавав касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснював і документи для подорожей клієнтам не видавав.

Під час досудового розслідування до правоохоронних органів столиці звернулись 28 ошуканих громадян, які оплатили путівки у туристичному агентстві, однак послуги так і не отримали.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.