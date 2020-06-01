Дитячі садочки Києва відкрилися після карантину (відео)



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З 1 червня дитсадки Києва приймають малюків

Сьогодні, 1 червня, у Києві запрацювали дитячі садочки.

Перед входом до садочків проводиться термометрія дітей, а батьків до приміщення не пускають.

Персонал садочків обов'язково у захисних масках і рукавичках.

У групах немає м'яких іграшок і килимів. У приміщення проводитиметься постійне прибирання та дезінфекція.

Більшість часу діти проводитимуть надворі.

Персонал садочків пройшов чіткий інструктаж, як діяти у разі спалаху респіраторного захворювання у закладі освіти.

Крім того, перед відкриттям весь персонал садочка перевірив стан здоров’я.

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як дитсадки Києва, що зможуть працювати з 1 червня, готуються до відкриття і роботи в нових умовах.

У Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень». Він був підготовлений за дорученням мера Віталія Кличка і ухвалений на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Цей документ враховує специфіку та реалії українських економічних і культурних особливостей, а також досвід виходу з карантину інших країн.

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