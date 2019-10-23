До кінця тижня у Києві відключатимуть воду (графік)



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На мережі водопостачання плановий ремонт

Цього тижня Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі водопостачання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

23 жовтня

з 9:00 до 6:00 24 жовтня

провулок Коломиївський, 5А, 5/2, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13/23;

вул. Сеченова, 4, 8, 10, 12, 14;

вул. Ломоносова, 27, 29;

24 жовтня

з 9:00 до 17:00

провулок Краматорський, 1А, 2/20, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7А, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 20, 22, 24, 26, 28;

25 жовтня

з 9:00 до 6:00 26 жовтня

вул. Жилянська, 19, 24, 26А;

вул. Антоновича, 38В, 40, 42.

«Дякуємо за розуміння! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, 22 жовтня через аварії не було води у будинках на трьох вулицях міста.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.