До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в Києві відкрили інсталяцію (фото)

27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, в Києві відбулася церемонія відкриття інсталяції «Погляд у минуле», присвяченої Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту. Про це повідомляє Меморіальний Центр Голокосту «Бабин Яр».

Інсталяція авторства української художниці та архітекторки Анни Камишан відкрита на проспекті Перемоги, 10, біля Міністерства освіти і науки України. Її складають два кам’яних валуни природної обробки, між каменів лежить дерево. У кам’яні стели вмонтовані монокуляри з фотографіями. Вони належать німецькому військовому фотографу-пропагандисту Йоганнесу Геле, який восени 1941 року зробив серію кольорових знімків в окупованому Києві. Серед них найвідоміші фото Бабиного Яру, зроблені одразу після масового розстрілу євреїв 29-30 вересня. Ці кадри є важливими документами і свідченнями жахливого злочину, які нацисти вчинили у Бабиному Яру. Фотографії, представлені в інсталяції на проспекті Перемоги, були зроблені Йоганнесом Геле під час прогулянки окупованим Києвом саме на цьому місці. Тут він зробив дві фотографії – одна навпроти одної. Заглянувши у вмуровані у валуни об'єктиви, можна побачити те, що побачив та зафіксував тут фотограф майже 80 років тому: тіла двох невідомих людей, вбитих у трагічні дні після розстрілів у Бабиному Яру, на початку нацистської окупації міста.

Інсталяцію сконструювала та виготовила майстерня ТИ (AU) під керівництвом скульптора Романа Литвина.

Як нагадують у Центрі, 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Внаслідок Голокосту під час Другої світової війни загинуло близько 6 млн євреїв, із них 1,5 млн було вбито лише на території сучасної України. Жахливим символом Голокосту став Бабин Яр, де за два роки окупації тут загинуло загалом до 100 тисяч людей – євреїв, ромів, а також українців, представників інших національностей і соціальних груп.

Нагадаємо, група авторів під керівництвом скандального російського режисера Іллі Хржановського представила художню концепцію майбутнього Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

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