Бабин Яр: оприлюднено 300 тисяч важливих документів

Архів Меморіального центру поповнився новими книгами РАЦСів та Трудовою картотекою періоду окупації Києва

Цифровий архів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» поповнився новими документами ХХ сторіччя. Оприлюднені нові книги РАЦСів за 1927-1933 роки із Державного архіву Києва та Трудова картотека мешканців Києва та області періоду нацистської окупації із Державного архіву Київської області.

Загалом близько 300 тисяч сканкопій документів стали доступними широкому загалу на онлайн-платформі Меморіалу. Це продовження масштабної роботи дослідників Меморіального центру, мета якої – відновити склад населення Києва довоєнного, під час війни та в післявоєнний період. Про це йдеться в пресрелізі центру.

«Матеріалів РАЦСів дуже багато, ми обробляємо їх частинами. Ці документи – свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо – користуються найбільшим попитом у населення, – розповіла керівниця проєкту «Імена» Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Анна Фурман. – Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, провести генеалогічне дослідження. Актові книги, що зараз знаходяться на реставрації в архіві, будуть оцифровані та доступні за першої можливості».

Трудова картотека мешканців Києва та області періоду окупації теж надасть відповіді на питання щодо населення міста у період 1941-1943 років. Завдяки їй, додала Фурман, можна знайти додаткову інформацію про своїх родичів, дізнатися про їхню професію, склад сім'ї, національність. Задля зручності у користуванні та пошуку дані у ній розсортовані по алфавіту.

Загалом на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» станом на початок року близько 500 тисяч сканів важливих документів, на які роками чекали тисячі людей. Вже можна ознайомитися із електронними копіями архівних документів, які стосуються періоду окупації Києва, актовими книгами РАЦСів, довідковими картотеками, фондами районних управ, а також документами, що стосуються трагічних подій у Бабиному Яру тощо. Матеріали поступово додаються. Протягом 2021 року дослідники Меморіального центру планують оцифрувати, систематизувати та зробити доступними ще близько мільйона важливих документів з історії Голокосту та нацистської окупації.

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» уклав із Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю у освітніх, наукових та культурних заходах. Також раніше була підписана угода про співпрацю, яка передбачає обмін архівною інформацією, із Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Українські євреї почали збір протестних підписів проти нової наруги над історією народів. Вони звернулися до громадянського суспільства з закликом захистити православний цвинтар від будівництва, яке загрожує міжнаціональним та міжконфесійним конфліктом в Україні.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

Читайте також: