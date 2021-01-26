Представлена концепція російського проєкту меморіалу «Бабин Яр» (фото)

Всі простори і будівлі Меморіального комплексу будуть зведені без підземних фундаментів

Група авторів під керівництвом скандального російського режисера Іллі Хржановського представила художню концепцію майбутнього Меморіального комплексу «Бабин Яр». Про це повідомляє пресслужба Меморіального центру.

Зазначається, що до складу авторської групи увійшли визнані в світі та Україні архітектори, історики, музейні куратори, художники, дослідники Голокосту.

Художня концепція була презентована 14 січня Наглядовій раді та 21 січня Громадській раді Меморіального центру.

Майбутній Меморіальний комплекс включатиме в себе:

Музей трагедії Бабиного Яру 1941-1943;

Музей Голокосту в Україні та Східній Європі;

Музей історії забуття трагедії Бабиного Яру;

Музей історії місця та Куренівської трагедії;

Інсталяцію, присвячену жертвам трагедії;

Простір для молитви, до складу якого увійдуть синагога, церква, мечеть та неконфесійний простір;

Освітній та науковий центр, майданчик для дискусій;

Медіатека, бібліотека, архів і колекції;

Освітньо-ігровий простір для дітей;

Центр реабілітації наслідків психологічної травми.

Меморіальна синагога – це перший об’єкт, який буде зведено в рамках концепції вже цієї весни. Її автором виступив всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроєктував унікальну синагогу у Майнці.

Всі простори і будівлі будуть зведені без підземних фундаментів, тобто «лежатимуть на землі».

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

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